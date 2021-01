Migranti | la polizia croata blocca gli eurodeputati al confine | «Ci impediscono di vedere i campi profughi» – Il video

(Di sabato 30 gennaio 2021) La Croazia hato i controlli europei sulla rotta balcanica. Alcuniitaliani, esponenti del Partito democratico e della coalizione Socialisti e Democratici (S&D), sono arrivati altra la Bosnia e la Croazia per verificare la situazione deie dei richiedenti asilo, diventata ancora più critica durante l’inverno. Ma un posto di blocco dellaha impedito a esponenti delle istituzioni europee di fare un controllo sul territorio dell’Unione, come denunciano gli stessi europarlamentari. January 30, 2021 «Siamo a poche centinaia di metri dalcon la Bosnia, ma laci sta impedendo di proseguire con un posto di blocco improvvisato», ha testimoniato Brando Banifei, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, ...

'Abbiamo appreso poco fa che per prima volta nella storia dell'Unione Europea quattro europarlamentari sono stati respinti senza troppi complimenti dalla polizia. È avvenuto oggi in Croazia agli eurodeputati Bartolo, Majorino, Benifei e Moretti, quando insieme ad alcuni giornalisti volevano verificare la situazione dei profughi al confine con la Bosnia'...Migliaia di persone che cercano di raggiungere l'Europa attraverso la rotta balcanica fermate dalle forze di Polizia, una situazione drammatica che coinvolge anche centinaia di bambini ...Nel 2020 oltre 4.000 migranti e rifugiati sono giunti al confine nord-est italiano dopo aver percorso la rotta balcanica. Si tratta di una rotta chiave per l'Italia, poiché almeno un quarto di tutti i ...