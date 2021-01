Migranti | Fratoianni | ‘eurodeputati bloccati | governo chieda spiegazioni a zagabria’

(Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo appreso poco fa che per prima volta nella storia dell’Unione Europea quattro europarlamentari sono stati respinti senza troppi complimenti dalla polizia. è avvenuto oggi in Croazia agli eurodeputati Bartolo, Majorino, Benifei e Moretti, quando insieme ad alcuni giornalisti volevano verificare la situazione dei profughi al confine con la Bosnia”. Così il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola.“Continua così la vergogna nei Balcani, – prosegue l’esponente di Leu – chiediamo che ilitaliano e la Farnesina esiganoper un atto non certo degno di un Paese della Ue. Agli europarlamentari italiani – conclude-la solidarietà del congresso nazionale di Sinistra Italiana” L'articolo CalcioWeb.

Nicolasulla sindaca leghista: «Una vicenda grottesca» Nicola, il portavoce ...innumerevoli selfie con Salvini non perdeva tempo a scatenare campagne razziste contro i. ...In una nota il portavoce di Sinistra Italiana, Nicola, parla di «vicenda grottesca, che ...innumerevoli selfie con Salvini non perdeva tempo a scatenare campagne razziste contro i. ..."Continua così la vergogna nei Balcani, - prosegue l'esponente di Leu - chiediamo che il governo italiano e la Farnesina esigano spiegazioni per un atto non certo degno di un Paese della Ue. Agli euro ...Nicola Fratoianni, nella sua relazione in occasione del secondo congresso nazionale di Sinistra italiana, ha affermato: "In questi ..."