Migranti: Biden come Trump e Salvini, non venite negli Usa è pericoloso (Di sabato 30 gennaio 2021) Sia pure in modo politicamente corretto, la Casa Bianca, dunque Biden, alza contro i Migranti un muro virtuale, non fisico come Trump o giuridico come aveva fatto Salvini, e invita i Migranti a non mettersi in marcia verso gli Usa Leggi su firenzepost (Di sabato 30 gennaio 2021) Sia pure in modo politicamente corretto, la Casa Bianca, dunque, alza contro iun muro virtuale, non fisicoo giuridicoaveva fatto, e invita ia non mettersi in marcia verso gli Usa

