Meteo Italia al 14 febbraio: ipotesi GELO prenderà importanza in Europa (Di sabato 30 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Seguendo i modelli matematici di previsione giornalmente abbiamo colto segnali estremamente interessanti, segnali che in realtà erano già contemplabili una decina di giorni fa e che fin dall'epoca conducevano in direzione di uno scenario Meteo climatico fortemente invernale. La tesi era supportata da altri elementi, a nostro avviso ancor più importanti, ovvero da dinamiche atmosferiche emisferiche che lasciavano pochi dubbi circa l'avanzata del GELO siberiano verso ovest. Nelle ultime ore, un po' tutti i centri di calcolo, hanno tradotto in proiezioni quegli stessi movimenti e quel che possiamo dirvi – ad oggi – è che una possente massa d'aria gelida potrebbe invadere l'Europa. L'innesco dovrebbe avvenire tra circa una settimana, quindi in un range temporale non così distante ...

