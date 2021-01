METEO 7 Giorni. Weekend di MALTEMPO, ciclone sull’Italia. Poi cambia tutto (Di sabato 30 gennaio 2021) METEO SINO AL 5 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una nuova perturbazione sta impattando verso l’Italia. Si tratta di un sistema perturbato più organizzato, legato ad una profonda depressione atlantica che tende ad affondare sul Mediterraneo. L’anticiclone verrà così completamente spodestato, con la depressione che domenica si posizionerà proprio sul cuore dell’Italia, favorendo così condizioni di MALTEMPO anche al Centro-Sud. Servirà quindi l’ombrello con piogge diffuse e neve in Appennino, ma a quote non certo troppo basse. Le temperature si abbasseranno solo lievemente, ma non giungerà per il momento aria particolarmente fredda. Le correnti rimarranno mediamente dai quadranti occidentali, senza particolari ingressi nordici nemmeno al seguito del fronte. Poche le novità previste ad inizio settimana, che vedrà ancora ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 30 gennaio 2021)SINO AL 5 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una nuova perturbazione sta impattando verso l’Italia. Si tratta di un sistema perturbato più organizzato, legato ad una profonda depressione atlantica che tende ad affondare sul Mediterraneo. L’antiverrà così completamente spodestato, con la depressione che domenica si posizionerà proprio sul cuore dell’Italia, favorendo così condizioni dianche al Centro-Sud. Servirà quindi l’ombrello con piogge diffuse e neve in Appennino, ma a quote non certo troppo basse. Le temperature si abbasseranno solo lievemente, ma non giungerà per il momento aria particolarmente fredda. Le correnti rimarranno mediamente dai quadranti occidentali, senza particolari ingressi nordici nemmeno al seguito del fronte. Poche le novità previste ad inizio settimana, che vedrà ancora ...

