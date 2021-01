Mercato Inter: novità sul futuro di Lautaro Martinez (Di sabato 30 gennaio 2021) Sta per arrivare la fumata bianca nella trattativa tra Lautaro Martinez e l' Inter per il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri hanno trovato l'accordo con l'entourage del giocatore per il prolungamento dell'ingaggio fino al 2024 . Il Toro ha abbassato le sue pretese: dopo la ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 30 gennaio 2021) Sta per arrivare la fumata bianca nella trattativa trae l'per il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri hanno trovato l'accordo con l'entourage del giocatore per il prolungamento dell'ingaggio fino al 2024 . Il Toro ha abbassato le sue pretese: dopo la ...

SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO BLOCCATA TRATTATIVA PER SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ Manca accordo su cifre tra Roma e Inter… - Gazzetta_it : #InterRoma, salta lo #Sanchez-#Dzeko: pesa la differenza economica degli ingaggi #SerieA #Mercato - jrbasket2015 : RT @liottagio: Estate 2019, l'Inter ha l'accordo con Dzeko e con la Roma: 10 mln + Vergani. Poi fanno i fenomeni sotto dettatura di Paratic… - sportli26181512 : Dzeko, Inter saltata: Fonseca non lo considera più in rosa: L'attaccante della Roma continua ad allenarsi a parte,… -