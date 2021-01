Melina | mamma di Elisabetta Gregoraci | il ricordo commovente

Leggi su chenews

(Di sabato 30 gennaio 2021)era ladi. Chi era la donna più importante nella vita della showgirl, scomparsa prematuramente?è stata una delle regine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ancora in corso. La showgirl è uscita prima della fine per tornare a casa e stare vicino al figlio Nathan Falco. La curiosità sulla vita della conduttrice è sempre molta e forse non tutti conoscono la storia della, la donna che l’ha messa al mondo ma che purtroppo è scomparsa troppo presto.di: chi erae MarziaFoto da Instagram: ...