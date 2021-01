Maurizio Costanzo punzecchia la d’Urso e le consiglia il ritorno alle fiction (Di sabato 30 gennaio 2021) Per il decano della tv, la conduttrice Mediaset potrebbe tornare sul set dove, afferma, "era brava". Un modo per farle notare gli scarsi risultati che sta ottenendo dai suoi talk? L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 30 gennaio 2021) Per il decano della tv, la conduttrice Mediaset potrebbe tornare sul set dove, afferma, "era brava". Un modo per farle notare gli scarsi risultati che sta ottenendo dai suoi talk? L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Ansa : Maurizio Costanzo: 'Mi sono vaccinato e sto benissimo' #ANSA - borughts : @_merak1 ma è diventato Maurizio Costanzo......... - indiefferente_ : @whoisassia gerry scotti, paolo bonolis e maurizio costanzo - Angipippi : @rtl1025 E il maurizio costanzo show? Non si fa in un teatro? Sembra si sisno svegliati tutti adesso! Vergonatevi! Polemiche strumentali - FabioLigna : Ma il “Maurizio Costanzo Show” non si svolge in un teatro? Chiedo??????? Comunque non capisco il problema dato che al… -