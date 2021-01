Matteo Renzi e l’Arabia Saudita: il “Rinascimento” dei petroldollari (Di sabato 30 gennaio 2021) Matteo Renzi, senatore e leader del partito politico Italia Viva, dopo aver aperto la crisi di governo è volato in Arabia Saudita, per partecipare alla “Davos del deserto“. Si tratta di un incontro annuale che vede conferenze partecipate da leader politici, CEO e imprenditori, organizzata dal Future Investment Initiative (FII) Insititute. La presenza di Renzi è finita nell’occhio del ciclone non a caso, essendo note le trasgressioni del regime di Riyadh in merito ai diritti umani. In gioco però ci sono, come spesso accade, interessi economici transnazionali e riallineamenti geopolitici in corso, soprattutto dopo la nomina di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti. Renzi al servizio dei Sa’ud: “Nuovo Rinascimento” È stato il quotidiano Domani a portare a galla il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 30 gennaio 2021), senatore e leader del partito politico Italia Viva, dopo aver aperto la crisi di governo è volato in Arabia, per partecipare alla “Davos del deserto“. Si tratta di un incontro annuale che vede conferenze partecipate da leader politici, CEO e imprenditori, organizzata dal Future Investment Initiative (FII) Insititute. La presenza diè finita nell’occhio del ciclone non a caso, essendo note le trasgressioni del regime di Riyadh in merito ai diritti umani. In gioco però ci sono, come spesso accade, interessi economici transnazionali e riallineamenti geopolitici in corso, soprattutto dopo la nomina di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti.al servizio dei Sa’ud: “Nuovo” È stato il quotidiano Domani a portare a galla il ...

stanzaselvaggia : La prossima settimana Matteo Renzi andrà in Corea del Nord, culla del nuovo Illuminismo. - lorepregliasco : Onestamente, non ci si può stupire delle polemiche per la presenza di Renzi in Arabia Saudita. Il punto non è che… - ilpost : Il video di Matteo Renzi che ringrazia il «grande» Mohammed Bin Salman - ve10ve : RT @emifittipaldi: C'è #Renzi che mentre parla con Mattarella dei destini dell'Italia, in Arabia Saudita intervista Bin Salman: 'Siete il c… - gio1893 : RT @davcarretta: Mi auguro che Matteo Renzi non voglia più ricoprire incarichi istituzionali. Non per i soldi che avrà ricevuto (legalmente… -