Matilde Brandi, vestitino argentato non copre quasi nulla: uno schianto – FOTO (Di sabato 30 gennaio 2021) Matilde Brandi sfoggia un abito serale color argento mozzafiato. Gambe lisce e scollatura top: una favola da raccontare Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@MatildeBrandireal) La splendida ballerina e showgirl della Mediaset, Matilde Brandi si presenta in studio con un abito davvero “provocante”. Si tratta di un pronto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021)sfoggia un abito serale color argento mozzafiato. Gambe lisce e scollatura top: una favola da raccontare Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) La splendida ballerina e showgirl della Mediaset,si presenta in studio con un abito davvero “provocante”. Si tratta di un pronto L'articolo proviene da YesLife.it.

alicepelliciari : #tzvip VOI CHE VI LAMENTATE DI MRT CHE BALLA DA SOLA SIETE PEGGIO DI UNA MATILDE BRANDI CHE SI LAMENTAVA Smollat… - vieniepartiamo : RT @annullataa: 'Io ho 25 anni, o mi togli di peso dal palco o io da quel palco non ci scendo e non sei di certo tu, Matilde Brandi, a dirm… - bravislaugh : RT @annullataa: 'Io ho 25 anni, o mi togli di peso dal palco o io da quel palco non ci scendo e non sei di certo tu, Matilde Brandi, a dirm… - Santuz15 : RT @annullataa: 'Io ho 25 anni, o mi togli di peso dal palco o io da quel palco non ci scendo e non sei di certo tu, Matilde Brandi, a dirm… - revivalgovmez : Se sento un’altra volta “ho la voce da trans” mi parte uno sclero isterico che Matilde Brandi fatti da parte -