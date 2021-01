Mastella ripropone la scuola anche in estate e si candida a docente

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Ribadisco la mia proposta di far svolgere lezioni nei mesi estivise con docenti diversi rispetto a quelli impegnati nella DAD. Si possono chiamare al lavoro dei docenti supplenti. Se vogliono possormi anch’io a tenere lezioni di Diritto costituzionale o Educazione Civica”. Così Clemente, tra il serio e il faceto, a margine di uno screening per il diabete che si è svolto oggi, a cura dall’Associazione Diabetici Italia Meridionale (Asdim) “Al di quà del Faro”, presso il Dg Garden in contrada San Chirico. Le visite, questa mattina, sono state effettuate da Bruno Amato dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, voluto dal presidente dell’Associazione Annio Rossi. Il Sindaco, riferendosi alla ormai imminente riapertura delle Scuole Superiori fissata per lunedì con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Mastella ripropone

NTR24

Il secondo nome è quello di Clemente. In realtà il sindaco di Benevento non ha alcun ... Franceschini per il dopo Contela minestra riscaldata ... › LO SPETTACOLO INDECENTE ...... ma "per fare tutti un passo indietro", mentre arriva l'ombra di Franceschini, eè pronto ... From Your Site Articles Franceschini per il dopo Contela minestra riscaldata ... › ...Benevento – “Ribadisco la mia proposta di far svolgere lezioni nei mesi estivi anche se con docenti diversi rispetto a quelli impegnati nella DAD. Si possono chiamare al lavoro dei docenti supplenti.Prima o poi arriva sempre la notte più lunga. E per Conte comincerà stasera, alla vigilia del dibattito e del voto sulla relazione del ministro Bonafede sullo stato della giustizia, da cui il governo, ...