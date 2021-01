Massimo Ceccherini | l’episodio scioccante del suo passato – VIDEO

(Di sabato 30 gennaio 2021) Daldi, uno dei protagonisti di Affari Tuoi – Viva gli sposi, emerge undi un episodio. (Matthias Nareyek/Getty Images)Sicuramente è uno degli attori comici più amati del nostro Paese e ha fatto sorridere milioni di italiani. Ma neldici sono alcuni episodi spiacevoli, che lui evidentemente non ricorda appunto con molto piacere. Immagini che riemergono e che fanno ancora oggi discutere. >>>>>>>>>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:: “Nel 1985 io, Carlo Conti e Renzi…”, la confessione L’irriverente spalla comica di Leonardo Pieraccioni, che nei mesi scorsi abbiamo ritrovato sul set del ...

beretta_g : @kkvignarca Forse è dovuto ad un trauma infantile, non curato.... - diobisex : RT @seiofossifuoco: ti amo, agglomerato audiovisivo di pixel del 1997 diretto da giovanni veronesi con valerio mastandrea, massimo ceccheri… - seiofossifuoco : ti amo, agglomerato audiovisivo di pixel del 1997 diretto da giovanni veronesi con valerio mastandrea, massimo cecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ceccherini

Il Sussidiario.net

sarà uno dei protagonisti della puntata di questa sera di "Affari tuoi - Viva gli sposi!" (Rai 1, ore 20.35): e per il 55enne attore e regista comico originario di Firenze si ...A ricoprire i il ruolo di pacchisti saranno l'attore, il comico Pasquale Petrolo alias Lillo , l'attore e regista Christian De Sica , Nino Frassica e Ubaldo Pantani nei panni di ...Affari Tuoi Viva gli sposi, la sesta puntata in diretta questa sera, 30 gennaio 2021. Tra i pacchisti Maddalena Corvaglia e Juliana Moreira.Stasera su Rai3, alle 21:45, appuntamento con la commedia e con Leonardo Pieraccioni, regista e interprete di Un fantastico via vai. Appuntamento con la commedia stasera su Rai3 dove, alle 21:45, arri ...