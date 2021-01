Mascherina FFP2 sempre in luoghi chiusi e affollati? Cosa dicono gli esperti (Di sabato 30 gennaio 2021) Alfie Borromeo Le mascherine chirurgiche sono sufficienti per contenere la diffusione del Covid nei luoghi chiusi e maggiormente affollati? In queste situazioni sarebbe opportuno utilizzare sempre le mascherine FFP2? Il dibattito è aperto anche in Italia, con diversi punti di vista all’interno del mondo scientifico. Come riporta ‘TgCom24’, secondo Crisanti l’uso della Mascherina FFP2 dovrebbe valere per negozi e bus, visite negli ospedali e anche in caso di viaggi in auto con accanto persone non conviventi. Di diversa opinione Fabrizio Pregliasco, che ritiene non indispensabile l’abbandono della Mascherina più comunemente usata. Questo il pensiero di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico: “Sicuramente le ... Leggi su improntaunika (Di sabato 30 gennaio 2021) Alfie Borromeo Le mascherine chirurgiche sono sufficienti per contenere la diffusione del Covid neie maggiormente? In queste situazioni sarebbe opportuno utilizzarele mascherine? Il dibattito è aperto anche in Italia, con diversi punti di vista all’interno del mondo scientifico. Come riporta ‘TgCom24’, secondo Crisanti l’uso delladovrebbe valere per negozi e bus, visite negli ospedali e anche in caso di viaggi in auto con accanto persone non conviventi. Di diversa opinione Fabrizio Pregliasco, che ritiene non indispensabile l’abbandono dellapiù comunemente usata. Questo il pensiero di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico: “Sicuramente le ...

