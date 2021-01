Marzia Gregoraci | chi è | età | lavoro | vita privata | marito | figli | Elisabetta | curiosità | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo. In studio oggi, sabato 30 gennaio, per la prima volta insiemee sua sorella. View this post onA post shared by(@: chi è, età,è la sorella minore di, classe 1982, da Soverato si è trasferita a Roma dove vive insieme a tutta la sua famiglia. Le due sorelle sono molto legate e affiatate da sempre.è sposata con Antonio Scaramuzzino e ...