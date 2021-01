Marta Cartabia premier? “Ecco le mie tre priorità per affrontare crisi e pandemia” (Di sabato 30 gennaio 2021) “La pandemia ha portato con sé una crisi ad altissimo livello di complessità, che riguarda molteplici ambiti della vita sociale e molteplici dimensioni del vivere comune. Certamente, in primo luogo, è una crisi sanitaria, una crisi economica che si è imposta a seguito delle misure che sono state prese per contrastare la diffusione di questo virus, è anche una crisi istituzionale, democratica”. Sono le parole usate pochi giorni fa da Marta Cartabia, prima presidente donna della Corte costituzionale (in carica dal 2019 al 2020) per descrivere la situazione di difficoltà che si trova ad affrontare il nostro Paese. Cartabia, il cui nome circola come possibile premier di un governo istituzionale che potrebbe essere chiamato ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021) “Laha portato con sé unaad altissimo livello di complessità, che riguarda molteplici ambiti della vita sociale e molteplici dimensioni del vivere comune. Certamente, in primo luogo, è unasanitaria, unaeconomica che si è imposta a seguito delle misure che sono state prese per contrastare la diffusione di questo virus, è anche unaistituzionale, democratica”. Sono le parole usate pochi giorni fa da, prima presidente donna della Corte costituzionale (in carica dal 2019 al 2020) per descrivere la situazione di difficoltà che si trova adil nostro Paese., il cui nome circola come possibiledi un governo istituzionale che potrebbe essere chiamato ...

