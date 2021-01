Marsiglia, Villas-Boas annuncia l’addio: “A fine stagione lascio. Risultati disastrosi…” (Di sabato 30 gennaio 2021) Oggi il suo Marsiglia se la vedrà contro il Rennes, ma per André Villas-Boas sembra non esserci possibilità di tornare indietro, almeno a parole. La sua scelta è quella di lasciare il club alla fine della stagione in corso. A dichararlo è stato lo stesso tecnico portoghese alla stampa nelle ore di vigilia della sfida di campionato.Villas-Boas: "A fine stagione lascio il Marsiglia"caption id="attachment 1073433" align="alignnone" width="673" Villas Boas, getty images/caption"Non ho mai ricevuto un'offerta di rinnovo e siamo ormai agli ultimi giorni di gennaio", ha spiegato Villas-Boas riguardo al suo futuro e ai rapporti con la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Oggi il suose la vedrà contro il Rennes, ma per Andrésembra non esserci possibilità di tornare indietro, almeno a parole. La sua scelta è quella di lasciare il club alladellain corso. A dichararlo è stato lo stesso tecnico portoghese alla stampa nelle ore di vigilia della sfida di campionato.: "Ail"caption id="attachment 1073433" align="alignnone" width="673", getty images/caption"Non ho mai ricevuto un'offerta di rinnovo e siamo ormai agli ultimi giorni di gennaio", ha spiegatoriguardo al suo futuro e ai rapporti con la ...

