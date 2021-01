Maria Teresa Ruta vs Alba Parietti: la verità sulla cena con Alain Delon (Di sabato 30 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta durante la scorsa puntata del Gf Vip chiarisce la disputa riguardo una cena di gala dove era presente anche l’attore Alain Delon Una cena di gala durante Miss Italia del 1991: Maria Teresa Ruta, Alain Delon e l’altra. Ovvero colei che rubò la possibilità di sedersi al fianco dell’affascinante attore francese, che da poco ha perso la sua ex moglie. L’indiscrezione era nata nella scorsa puntata del Grande Fratello quando a confessare questa misteriosa cena era comparso il nome di Alba Parietti, madre dell’ex concorrente della stessa edizione Francesco Oppini. La cena Nell’ultima diretta di ... Leggi su zon (Di sabato 30 gennaio 2021)durante la scorsa puntata del Gf Vip chiarisce la disputa riguardo unadi gala dove era presente anche l’attoreUnadi gala durante Miss Italia del 1991:e l’altra. Ovvero colei che rubò la possibilità di sedersi al fianco dell’affascinante attore francese, che da poco ha perso la sua ex moglie. L’indiscrezione era nata nella scorsa puntata del Grande Fratello quando a confessare questa misteriosaera comparso il nome di, madre dell’ex concorrente della stessa edizione Francesco Oppini. LaNell’ultima diretta di ...

