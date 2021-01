Maria Teresa Ruta fa complimenti a Francesco Oppini: la sua risposta gela tutti (Di sabato 30 gennaio 2021) Maria Teresa fa complimenti a Francesco Oppini: la sua risposta gela tutti. Durante la puntata andata in onda ieri del Grande Fratello Vip, c’è stato un episodio particolare Ieri durante la puntata del Grande Fratello Vip c’è stato l’attesissimo confronto tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti, dopo quello che è accaduto un paio di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 30 gennaio 2021)fa: la sua. Durante la puntata andata in onda ieri del Grande Fratello Vip, c’è stato un episodio particolare Ieri durante la puntata del Grande Fratello Vip c’è stato l’attesissimo confronto trae Alba Parietti, dopo quello che è accaduto un paio di L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Questa sera Alba Parietti entrerà nella casa per avere un incontro-scontro con Maria Teresa ?? #GFVIP - GrandeFratello : Un aneddoto raccontato da Maria Teresa... una risposta arrivata in maniera puntuale da Alba Parietti. Due verità ch… - GrandeFratello : Alba VS Maria Teresa: il triangolo con Alain Delon riserva qualche piccola sorpresa che non immaginavamo... #GFVIP - atLaura__ : Questo #GFVIP è iniziato con mezza casa guidata da Matilde vs Maria Teresa e finisce con mezza casa guidata da Sama… - Miriam21164588 : RT @jemenfous_____: Ragazzi ditemi che volete, sarà amica di tommy, bel rapporto per carità, ma io maria teresa non la reggo, non so come f… -