Mandato a Fico | il piano Renzi | in 3 nel mirino di Italia Viva

(Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Ora che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Robertoilesplorativo per verificare se esistano i presupposti di formare un nuovo governo con la medesima maggioranza del Conte Bis, è il momento delle trattative. Matteo, il grande protagonista della crisi di governo, per il momento non scopre ancora le sue carte anche se emergono i primi segnali. Come riporta il ‘Corriere della Sera’, dafanno infatti sapere che ci sono tre nomi nel. Si tratta, nello speci, del super commissario Domenico Arcuri, del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Giustizia a parte, da sempre terreno di scontro tra Iv, Conte e il M5S, secondo il partito ...

