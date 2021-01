Maluma | “#7DJ 7 Days in Jamaica” è il nuovo album della star latina

(Di sabato 30 gennaio 2021) L’idolomusicamondialecelebra il suo 27esimo pubblicando “(7in)” , il suovisualdisponibile in digitale. Ilprogetto include 7 brani e 7 video connessi tra di loro, un viaggio audiovisivo che accompagnanell’esplorazione del cuore, dove l’artista abbandona i fronzolifama entrando in contatto con una nuova realtà, arricchita dagli abitanti, dalla musica e dallo spirito di libertà dell’isola. Il cortometraggio, girato trae Los Angeles, è stato prodotto da 36 Grados. In “” il cantautore porta il suo sound in una direzione del tutto ...

Ufficio stampa Con l'idea di realizzare una mostra pop - up sostenibile a Miami per l'uscita di '#',ha scelto altri sette pezzi d'arte di Uribe realizzati con materiali di uso quotidiano ...