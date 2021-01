Maltrattamenti in famiglia: in aumento durante il lockdown (Di sabato 30 gennaio 2021) Tra le questioni sollevate all'apertura dell'anno giudiziario 2021 è emerso l'incremento delle violenze tra le mura domestiche, a fronte di un calo degli altri reati. "Effetto distorto delle necessarie misure di prevenzione sanitaria" Leggi su repubblica (Di sabato 30 gennaio 2021) Tra le questioni sollevate all'apertura dell'anno giudiziario 2021 è emerso l'incremento delle violenze tra le mura domestiche, a fronte di un calo degli altri reati. "Effetto distorto delle necessarie misure di prevenzione sanitaria"

CATANIA - I carabinieri di Catania hanno arrestato un 56enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La scorsa notte al 112 è arrivata la telefonata di una donna che con voce concitata chiedeva aiuto all'operatore, ma la comunicazione era stata bruscamente ...

Ha 37 anni l'uomo di Ribera che è stato arrestato, per maltrattamenti in famiglia, e trasferito al carcere di Trapani. Da due anni, l'uomo - disoccupato e già noto alle forze dell'ordine - ...

Maltrattamenti in famiglia: in aumento durante il lockdown

"Sul lato della giustizia penale si osserva un rilevante aumento dei delitti di pedopornografia e di maltrattamenti in famiglia, fenomeni compatibili con l'ampliarsi della dimensione domestica della ...

Questa settimana la Questura di Latina ha impiegato oltre 200 volanti, unitamente ai 9 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, personale ...

