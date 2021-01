Maltempo in Campania, dalla mezzanotte scatta nuova allerta meteo arancione (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge, temporali e raffiche di vento valevole a partire dalla mezzanotte su tutta la Campania. Il livello di criticità è arancione sulla zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini?) dove i temporali potranno essere anche forti dando luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso e Gialla sul resto del territorio con rischio idrogeologico localizzato. Su tutte le zone si verificheranno precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale anche intenso. Tra i fenomeni di impatto al suolo su tutte le zone si segnalano – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regione ha emanato un avviso diper piogge, temporali e raffiche di vento valevole a partiresu tutta la. Il livello di criticità èsulla zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini?) dove i temporali potranno essere anche forti dando luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso e Gialla sul resto del territorio con rischio idrogeologico localizzato. Su tutte le zone si verificheranno precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale anche intenso. Tra i fenomeni di impatto al suolo su tutte le zone si segnalano – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di ...

