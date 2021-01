Maldini: “Ibra-Lukaku? Brutto episodio ma è finito lì. Il razzismo non centra nulla” (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel corso del pre-partita di Bologna-Milan, Paolo Maldini fermatosi ai microfoni di Sky Sport, è tornato sul caso Ibra-Lukaku “Sono molto istintivo. Mi son fatto un’immagine di uomo equilIbrato, ma il calcio l’ho vissuto in maniera istintiva, quindi tornando all’episodio del derby direi che è stato troppo lungo. È un episodio Brutto ma direi che possa finire lì. Siamo pronti a difendere in ogni modo il nostro giocatore, il razzismo non ha nulla a che vedere con Ibra”. Se abbia avuto conseguenze: “Dipende dalla situazione, il giocatore era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci. Io credo che comunque abbia difeso i suoi compagni che sono stati aggrediti da Lukaku senza ragione. Quello che è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Nel corso del pre-partita di Bologna-Milan, Paolofermatosi ai microfoni di Sky Sport, è tornato sul caso“Sono molto istintivo. Mi son fatto un’immagine di uomo equilto, ma il calcio l’ho vissuto in maniera istintiva, quindi tornando all’del derby direi che è stato troppo lungo. È unma direi che possa finire lì. Siamo pronti a difendere in ogni modo il nostro giocatore, ilnon haa che vedere con”. Se abbia avuto conseguenze: “Dipende dalla situazione, il giocatore era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci. Io credo che comunque abbia difeso i suoi compagni che sono stati aggrediti dasenza ragione. Quello che è ...

TuttoMercatoWeb : Milan, Maldini: 'Ibra? Pronti a difenderlo in ogni modo, non ha nulla a che fare col razzismo' - Noovyis : (Maldini: “Ibra-Lukaku? Brutto episodio ma è finito lì. Il razzismo non centra nulla”) Playhitmusic - - BrianaTinuviel : #Maldini ibra martire...e poi beato e santo subito - TheoGroz : RT @MilanNewsit: Maldini a Sky: 'Pronti a difendere in ogni maniera Ibra se si tirasse fuori il razzismo. Ha difeso i suoi compagni aggredi… - NaDudeXOXO : RT @MilanNewsit: Maldini a Sky: 'Pronti a difendere in ogni maniera Ibra se si tirasse fuori il razzismo. Ha difeso i suoi compagni aggredi… -