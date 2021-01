Maldini: “Ibra? Ha difeso i suoi compagni aggrediti da Lukaku” (Di sabato 30 gennaio 2021) Prima di Bologna-Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Paolo Maldini, direttore tecnico del club rossonero. Ha commentato quanto accaduto tra Ibrahimovic e Lukaku durante il derby di Milano, con il litigio furioso in campo e la successiva giornata di squalifica decretata dal Giudice Sportivo. “Ibrahimovic? Sono molto istintivo. Mi sono fatto un’immagine di uomo equilIbrato, ma il calcio l’ho vissuto in maniera istintiva, quindi tornando all’episodio del derby direi che è stato troppo lungo. Capita di litigare, brutto da vedere, ma deve finire lì. Siamo pronti a difendere in qualsiasi maniera il nostro giocatore se si dovesse tirare in ballo il razzismo. Ha difeso i suoi compagni aggrediti da Lukaku”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Prima di Bologna-Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Paolo, direttore tecnico del club rossonero. Ha commentato quanto accaduto trahimovic edurante il derby di Milano, con il litigio furioso in campo e la successiva giornata di squalifica decretata dal Giudice Sportivo. “himovic? Sono molto istintivo. Mi sono fatto un’immagine di uomo equilto, ma il calcio l’ho vissuto in maniera istintiva, quindi tornando all’episodio del derby direi che è stato troppo lungo. Capita di litigare, brutto da vedere, ma deve finire lì. Siamo pronti a difendere in qualsiasi maniera il nostro giocatore se si dovesse tirare in ballo il razzismo. Hada”. L'articolo ...

