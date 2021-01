Malagò | “Se gli atleti devono essere vaccinati prima degli anziani? Deve decidere la politica”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente del Coniha parlato con soddisfazione a Repubblica per il problema risolto con il Cio e l’indipendenza rispetto a Sport e Salute che salva l’Italia per le Olimpiadi di Tokyo. Olimpiadi che, secondo, si svolgeranno senza alcun dubbio, anche perché sarebbe un danno economico incredibile per il Giappone e un problema per lo sport, considerando che moltimeditano il ritiro dopo le gare. In massima sicurezza come si è sempre fatto, ma i giochi olimpici sifare e a questo proposito torna attuale la questione se sia giusto che glivenganoaltri «Non lo chiederemo mai e non lo vogliamo. Una persona anziana ha il sacrosanto diritto divaccinata...