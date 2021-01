Macron s’impiccia della crisi di governo in Italia: dovete risolvere presto per usare i fondi Ue (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ normale, si chiede Marco Gervasoni su Twitter, che un capo di stato di un altro paese dica quali sono i suoi desideri sulla crisi di governo Italiana? No, non lo è. Ma è proprio quello che fa il presidente francese Emmanuel Macron in un’intervista di due pagine a Repubblica. Il cui titolo è tutto un programma: “Stabilità e Recovery priorità per l’Italia, sostegno a Mattarella“. Qui, dice sconsolato Gervasoni, “il partito dello straniero prevale”. Macron elogia anche Conte Macron non manca di elogiare Giuseppe Conte e di ribadire che l’Italia ha bisogno di stabilità. Già, proprio quella stabilità che una maggioranza raccogliticcia non potrà garantire. Tuttavia le sue annotazioni sulla crisi Italiana somigliano molto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ normale, si chiede Marco Gervasoni su Twitter, che un capo di stato di un altro paese dica quali sono i suoi desideri sulladina? No, non lo è. Ma è proprio quello che fa il presidente francese Emmanuelin un’intervista di due pagine a Repubblica. Il cui titolo è tutto un programma: “Stabilità e Recovery priorità per l’, sostegno a Mattarella“. Qui, dice sconsolato Gervasoni, “il partito dello straniero prevale”.elogia anche Contenon manca di elogiare Giuseppe Conte e di ribadire che l’ha bisogno di stabilità. Già, proprio quella stabilità che una maggioranza raccogliticcia non potrà garantire. Tuttavia le sue annotazioni sullana somigliano molto ...

