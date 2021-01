Lutto nel mondo della moda italiana, morta a 41 durante un’operazione: “Dopo pochi minuti lo choc sotto i ferri” (Di sabato 30 gennaio 2021) Tanta tristezza nel mondo della moda e dell’imprenditoria italiana. Se n’è andata a soli 41 anni, perdendo la vita durante un intervento chirurgico a cui era stata sottoposta. Secondo quanto era stato detto, l’operazione avrebbe dovuto avere una durata di appena 15 minuti, ma qualcosa è andato storto ed è morta all’ospedale ‘San Giuseppe’ della città di Milano. Il suo cuore ha smesso di battere solamente sette minuti Dopo l’inizio dell’intervento in sala operatoria da parte dei medici. Nessuno riesce ancora a crederci che l’amatissima Giorgia non ci sia più. Affranti dal dolore i familiari, gli amici e tutti coloro che la conoscevano. Nelle scorse ore è intervenuta al ‘Corriere’ la sorella Ambra, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Tanta tristezza nele dell’imprenditoria. Se n’è andata a soli 41 anni, perdendo la vitaun intervento chirurgico a cui era stataposta. Secondo quanto era stato detto, l’operazione avrebbe dovuto avere una durata di appena 15, ma qualcosa è andato storto ed èall’ospedale ‘San Giuseppe’città di Milano. Il suo cuore ha smesso di battere solamente settel’inizio dell’intervento in sala operatoria da parte dei medici. Nessuno riesce ancora a crederci che l’amatissima Giorgia non ci sia più. Affranti dal dolore i familiari, gli amici e tutti coloro che la conoscevano. Nelle scorse ore è intervenuta al ‘Corriere’ la sorella Ambra, ...

