Luther | Luke Westlake morto suicida durante il lockdown | svela il medico legale

L'attore della serie tv poliziesca 'Luther' si è tolto la vita perché depresso dal lockdown, dalla perdita del lavoro e dalla fine della relazione con la sua ex ragazza. Luke Westlake, comparso nella quinta stagione di Luther, si è tolto la vita durante il lockdown e il medico legale ha spiegato le ragioni che hanno portato il giovane attore a questo gesto estremo. Il giovanissimo attore britannico Luke Westlake, conosciuto per il suo ruolo nella serie tv della BBC, Luther, si è tolto la vita. Il 2020 è stato un anno gravoso anche per il mondo dello spettacolo.