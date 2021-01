L’Unione Europea ha rinunciato a controllare l’esportazione di vaccini verso l’Irlanda del Nord (Di sabato 30 gennaio 2021) Venerdì sera, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato di aver rinunciato al meccanismo di controllo dell’esportazione dei vaccini per il coronavirus verso l’Irlanda del Nord, introdotto alcune ore prima come parte di un più ampio Leggi su ilpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Venerdì sera, la presidente della CommissioneUrsula von der Leyen ha annunciato di averal meccanismo di controllo deldeiper il coronavirusdel, introdotto alcune ore prima come parte di un più ampio

caritas_milano : Se questa è Europa? Fondi dell’Unione Europea per gestire la crisi umanitaria in #Bosnia oltre i propri confini.… - ilpost : L'UE ha pubblicato il #contratto con AstraZeneca: molte informazioni sono state oscurate, ma da alcuni passaggi si… - LiaQuartapelle : Si può fare. L’Estonia è il primo paese dell’Unione europea con una presidente e una prima ministra. @kajakallas… - AnnaFado : RT @RositaRijtano: 'Non c'è alcun motivo per cui #PatrickZaki venga trattenuto. Serve una mobilitazione internazionale e azioni concrete da… - carlossartori19 : RT @jimmomo: Sotto pressione per il fallimento sui vaccini, l'Unione europea reagisce nel peggiore dei modi, bloccando senza avvertire ness… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione Europea Stretta della Ue sull’export di vaccini: sale la tensione con la Gran Bretagna Il Sole 24 ORE