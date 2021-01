Lunedì zona gialla 16 regioni: da Roma a Milano aprono ristoranti e musei (ma spostamenti vietati) (Di sabato 30 gennaio 2021) Un caffè al bar, magari seduti e non fuori al freddo, un pranzo al ristorante e soprattutto, dopo molti mesi, una visita a un museo o a una mostra. Ancora poche ore e quasi tutta l'Italia... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 30 gennaio 2021) Un caffè al bar, magari seduti e non fuori al freddo, un pranzo al ristorante e soprattutto, dopo molti mesi, una visita a un museo o a una mostra. Ancora poche ore e quasi tutta l'Italia...

FontanaPres : ??A differenza delle situazioni antecedenti la zona gialla scatterà LUNEDÌ e non domenica. Non ci resta che prende… - LegaSalvini : MA SI PUÒ? PER LA PRIMA VOLTA IL CAMBIO DI ZONA LO FANNO PARTIRE DA LUNEDÍ ANZICHÉ DOMENICA. HA RAGIONE GUIDESI! Q… - Alberto_Cirio : ?? Dopo questa lunga giornata di confronto con il Governo, ho appena ricevuto la chiamata del ministro Speranza: il… - CristinaPoltro2 : Mi sa che ho sbagliato colore ?? uffff Vado a dormire, giornata stancante. Da lunedì Zona Gialla. Cascasse il mondo… - anto_galli4 : RT @RogerAthom: Insomma, da lunedì, quasi tutta Italia sarà zona gialla. Ogni tanto allentano la stretta al collo per poi strozzarti più fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì zona L'immunologa Viola: 'Ci aspettano ancora 3 - 4 mesi difficili, serve cautela'

Da questo lunedì ci sarà un passaggio in massa alla zona gialla: infatti rimarranno solo cinque le regioni ancora in zona arancione: Umbria, Sicilia, Sardegna, Puglia e la provincia autonoma di Bolzano. Questo ...

Coldiretti, bar e ristoranti aperti per 47,8 mln di italiani

...che risiedono in regioni classificate in zona gialla. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova classificazione delle regioni con quasi tutta Italia che da lunedì ...

Fino a domenica zona arancione, da lunedì gialla - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Da questoci sarà un passaggio in massa allagialla: infatti rimarranno solo cinque le regioni ancora inarancione: Umbria, Sicilia, Sardegna, Puglia e la provincia autonoma di Bolzano. Questo ......che risiedono in regioni classificate ingialla. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova classificazione delle regioni con quasi tutta Italia che da...