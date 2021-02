Luna Rossa va in finale della Prada Cup, battuta American Magic per 4-0 (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Luna Rossa vola sulle acque di Auckland batte 4 a 0 American Magic e conquista la prestigiosa finale di Prada Cup che scatterà sabato 13 febbraio con le prime due regate. Prima di accedere alla finale dell'Americas' Cup che vede già pronti i defender di Team New Zealand, nella baia di Auckland ci sarà da sfidare e soprattutto battere l'imbarcazione di Ineos Team Uk. L'atto conclusivo di Prada Cup vede un programma fitto con un minimo di sette regate fino ad un massimo di tredici (eventuale ‘bella' lunedì 22 febbraio). Dal 13 febbraio sarà una sfida non solo contro il vento e nell'imboccare le traiettorie migliori da solcare ma anche prettamente tattica tra la coppia James Spithill-Francesco Bruni (Luna Rossa) e Sir Ben Ainslie (Ineos), il ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI -vola sulle acque di Auckland batte 4 a 0e conquista la prestigiosadi Prada Cup che scatterà sabato 13 febbraio con le prime due regate. Prima di accedere alladell'Americas' Cup che vede già pronti i defender di Team New Zealand, nella baia di Auckland ci sarà da sfidare e soprattutto battere l'imbarcazione di Ineos Team Uk. L'atto conclusivo di Prada Cup vede un programma fitto con un minimo di sette regate fino ad un massimo di tredici (eventuale ‘bella' lunedì 22 febbraio). Dal 13 febbraio sarà una sfida non solo contro il vento e nell'imboccare le traiettorie migliori da solcare ma anche prettamente tattica tra la coppia James Spithill-Francesco Bruni () e Sir Ben Ainslie (Ineos), il ...

