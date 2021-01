Luna Rossa-Ineos UK, Finale Prada Cup: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa centra l’obiettivo di giornata, vincendo gara 3 e poi sfruttando a seguire il primo match point a disposizione per volare in Finale di Prada Cup 2021. Il Team Prada Pirelli ha sconfitto American Magic con il punteggio conclusivo di 4-0, aggiudicandosi la serie con quattro successi consecutivi e guadagnandosi il pass per l‘atto conclusivo delle Challenger Series contro i temibili britannici di Ineos Team UK. A partire da sabato 13 febbraio, Luna Rossa e Britannia si daranno battaglia nel golfo di Hauraki in una serie al meglio delle tredici regate che stabilirà la vincente della Prada Cup e di conseguenza l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup 2021. Si profila un duello ad alta tensione davvero ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)centra l’obiettivo di giornata, vincendo gara 3 e poi sfruttando a seguire il primo match point a disposizione per volare indiCup 2021. Il TeamPirelli ha sconfitto American Magic con il punteggio conclusivo di 4-0, aggiudicandosi la serie con quattro successi consecutivi e guadagnandosi il pass per l‘atto conclusivo delle Challenger Series contro i temibili britannici diTeam UK. A partire da sabato 13 febbraio,e Britannia si daranno battaglia nel golfo di Hauraki in una serie al meglio delle tredici regate che stabilirà la vincente dellaCup e di conseguenza l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup 2021. Si profila un duello ad alta tensione davvero ...

