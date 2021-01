Luna Rossa in finale alla Prada Cup, battuta American Magic 4-0 (Di sabato 30 gennaio 2021) AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Il primo passo è fatto. Luna Rossa ha fretta, chiude i conti con American Magic in quattro regate, e stacca il biglietto per la finale della Prada Cup dove ad aspettarla ci sono gli inglesi di Ineos Team UK, vincitori imbattuti nei round robin.Semifinale a senso unico quella fra l’imbarcazione italiana e gli statunitensi, con Luna Rossa che bissa davanti alla costa di Takapuna i due successi del giorno prima e archivia la pratica con un 4-0 che non ammette repliche. Nella prima regata della seconda giornata la partenza di entrambi è on time mura a dritta verso il boundary di sinistra. Ma Luna Rossa è sopravvento e riesce a controllare gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Il primo passo è fatto.ha fretta, chiude i conti conin quattro regate, e stacca il biglietto per ladellaCup dove ad aspettarla ci sono gli inglesi di Ineos Team UK, vincitori imbattuti nei round robin.Semia senso unico quella fra l’imbarcazione italiana e gli statunitensi, conche bissa davanticosta di Takapuna i due successi del giorno prima e archivia la pratica con un 4-0 che non ammette repliche. Nella prima regata della seconda giornata la partenza di entrambi è on time mura a dritta verso il boundary di sinistra. Maè sopravvento e riesce a controllare gli ...

