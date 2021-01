Luna rossa conquista la finale della Prada Cup. Ma con questa virata ha rischiato grosso (video) (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna rossa liquida American Magic in quattro regate, e stacca il biglietto per la finale della Prada Cup dove ad aspettarla ci sono gli inglesi di Ineos Team UK, vincitori imbattuti nei round robin. Semifinale a senso unico quella fra l’imbarcazione italiana e gli statunitensi, con Luna rossa che bissa davanti alla costa di Takapuna i due successi del giorno prima e archivia la pratica con un 4-0 che non ammette repliche. Nella prima regata della seconda giornata, Luna rossa prende il sopravvento e riesce a controllare gli americani che sono costretti a virare verso destra. Già nella prima bolina la barca italiana costruisce il vantaggio che aumenta per tutta la regata, con distacchi ad ogni gate che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 gennaio 2021)liquida American Magic in quattro regate, e stacca il biglietto per laCup dove ad aspettarla ci sono gli inglesi di Ineos Team UK, vincitori imbattuti nei round robin. Semia senso unico quella fra l’imbarcazione italiana e gli statunitensi, conche bissa davanti alla costa di Takapuna i due successi del giorno prima e archivia la pratica con un 4-0 che non ammette repliche. Nella prima regataseconda giornata,prende il sopravvento e riesce a controllare gli americani che sono costretti a virare verso destra. Già nella prima bolina la barca italiana costruisce il vantaggio che aumenta per tutta la regata, con distacchi ad ogni gate che ...

