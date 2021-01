(Di sabato 30 gennaio 2021) La sfortunata campagna di Coppa America disi è conclusa oggi non con il botto ma con un piagnucolio, perseguitata da un guasto meccanico.per 4-0.Il coinvolgimento del team del New York Yacht Clubregata potev terminare due settimane fa, quando la loro barca da regata Patriot si è capovolta e ha rischiato di affondare. Quel Patriot si è salvato, e ieri è tornato in pista per la serie di semifinali. Un trionfo universalmente applaudito da tutti i suoi rivali. Ma è stato solo quello. Dopo le due regate disputate venerdì, entrambe vinte da...

Tg3web : Luna Rossa a vele spiegate nelle acque di Aukland. Il team italiano vince la prima regata della semifinale dell'Ame… - MoliPietro : Luna Rossa batte American Magic nella semifinale di Prada Cup - Italia_Notizie : Coppa America, Luna Rossa vince contro American Magic nelle regate 3 e 4 della semifinale di Prada Cup - infoitsport : Prada Cup, le pagelle delle semifinali: Luna Rossa sontuosa, brava American Magic per averci provato - infoitsport : Luna Rossa, la 'frivola' non sei tu! Insulti rispediti al mittente, American Magic mandata a casa: 'Grazie Signor B… -

Ultime Notizie dalla rete : Luna Rossa

Auckland, 29 gennaio 2021 " Una prima giornata così era stata sognata ed è diventata realtà.ha dominato le prime due regate di semifinale di Prada Cup contro American Magic e lo ha fatto in condizioni sulla carta sfavorevoli con vento sostenuto, attorno ai 20 nodi, non sbagliando ...DUE RAGATE DISENZA ERRORI E CON UN VENTO POCO PROPIZIO C'era un vento poco propizio ache preferisce venti leggeri, sotto i 16 nodi. Ciò nonostante i ragazzi di James Spithill ..."Ci sono velocità mai viste e su tempi di regata simile a quelli dei Gran premi. E poi ci sono i sorpassi, l’alternarsi, a volte repentino, in prima posizione. Mi è andata bene" ...Luna Rossa batte American Magic e vola in finale della Prada Cup per tentare di accedere alla Coppa America. Il resoconto delle ultime gare ...