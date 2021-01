L'ultima su Donald Trump, "uomo del Kgb per 40 anni" (Di sabato 30 gennaio 2021) Per 40 anni i russi hanno coltivato i rapporti con Donald Trump considerato un “asset” della propria intelligence. Ad affermarlo è Yuri Shvets, ex spia del Kgb che ha operato a Washington negli anni ottanta, ed è la principale fonte di “American Kompromat”, nuovo libro del giornalista Craig Unger già autore di “House of Trump, House of Putin”. “Questo è un esempio di come le persone venivano reclutate quando erano studenti e poi arrivavano a posizioni importanti, qualcosa del genere è successa con Trump”, ha detto, in un’intervista al Guardian, il 67enne ex agente segreto, che, dopo aver lavorato per Kgb usando come copertura l’incarico di corrispondente della Tass, nel 1993 ha ottenuto la cittadinanza americana. In passato ha lavorato nel settore della sicurezza privata ed è stato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Per 40i russi hanno coltivato i rapporti conconsiderato un “asset” della propria intelligence. Ad affermarlo è Yuri Shvets, ex spia del Kgb che ha operato a Washington negliottanta, ed è la principale fonte di “American Kompromat”, nuovo libro del giornalista Craig Unger già autore di “House of, House of Putin”. “Questo è un esempio di come le persone venivano reclutate quando erano studenti e poi arrivavano a posizioni importanti, qualcosa del genere è successa con”, ha detto, in un’intervista al Guardian, il 67enne ex agente segreto, che, dopo aver lavorato per Kgb usando come copertura l’incarico di corrispondente della Tass, nel 1993 ha ottenuto la cittadinanza americana. In passato ha lavorato nel settore della sicurezza privata ed è stato ...

Per 40 anni i russi hanno coltivato i rapporti con Donald Trump considerato un 'asset' della propria intelligence. Ad affermarlo è Yuri Shvets, ex spia del Kgb che ha operato a Washington negli anni ottanta, ed è la principale fonte di 'American ...

