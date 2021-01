Lukaku-Ibra, Costacurta: “Mi ha sorpreso la veemenza” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Lukaku contro Ibrahimovic? Sono un papà ma sono stato in campo tanti anni. Mi ha sorpreso la veemenza e il tempo, molto lungo, dello scontro. Per 25 anni sono stato su campi da professionista, sono stato calciatore e io lo facevo con più eleganza, forse dicendo qualcosa di peggiore. Quando uno mi veniva vicino gli dicevo ‘Ammazza che alito che hai…’. Tassotti mi aveva insegnato a girare l’avversario e chiedergli ‘Ma chi sei?’“. Questo il commento dell’ex difensore del Milan e opinionista di Sky Alessandro Costacurta sullo scontro in campo che ha visto protagonisti Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic nel finale di primo tempo di Inter-Milan di Coppa Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) “controhimovic? Sono un papà ma sono stato in campo tanti anni. Mi halae il tempo, molto lungo, dello scontro. Per 25 anni sono stato su campi da professionista, sono stato calciatore e io lo facevo con più eleganza, forse dicendo qualcosa di peggiore. Quando uno mi veniva vicino gli dicevo ‘Ammazza che alito che hai…’. Tassotti mi aveva insegnato a girare l’avversario e chiedergli ‘Ma chi sei?’“. Questo il commento dell’ex difensore del Milan e opinionista di Sky Alessandrosullo scontro in campo che ha visto protagonisti Romelue Zlatanhimovic nel finale di primo tempo di Inter-Milan di Coppa Italia. SportFace.

ZZiliani : 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-… - ZZiliani : Per la serie: facciamoci sempre riconoscere, ecco “l’ultimo malabarismo” della #Juventus. Che possiamo leggere solo… - ZZiliani : Che #Ibra e #Lukaku non abbiano scuse per la rissa da saloon scatenata a fine primo tempo di Inter-Milan nessun dub… - KingPancredi : RT @MrGnotizie: Gravina è quello che tace su Juventus-Napoli e ritiene una esagerazione la truffa passaporto Suarez con 3 juventini implica… - Oldgenoa : RT @ZZiliani: 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-#Lukaku; ness… -