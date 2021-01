Luigi De Laurentiis: “Fake news Adl che vuole dimissioni di Giuntoli per il Bari” (Di sabato 30 gennaio 2021) Luigi De Laurentiis è intervenuto su Instagram. Lo ha fatto a proposito della notizia, rilanciata un po’ ovunque, di Aurelio De Laurentiis che avrebbe chiesto le dimissioni di Giuntoli perché scontento del mercato del Bari. Il figlio di De Laurentiis, che è alla guida societaria del Bari, interviene su Instagram: DIFFIDATE DALLE Fake news! Non cito la fonte per evitare di regalare visibilità gratuita immeritata #speculazionidabaraccone Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi De Laurentiis (@LuigideLaurentiis) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021)Deè intervenuto su Instagram. Lo ha fatto a proposito della notizia, rilanciata un po’ ovunque, di Aurelio Deche avrebbe chiesto lediperché scontento del mercato del. Il figlio di De, che è alla guida societaria del, interviene su Instagram: DIFFIDATE DALLE! Non cito la fonte per evitare di regalare visibilità gratuita immeritata #speculazionidabaraccone Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@de) L'articolo ilNapolista.

napolista : Luigi De Laurentiis: “Fake news Adl che vuole dimissioni di Giuntoli per il Bari” Su Instagram: “Diffidate delle F… - Socialupmag : Intervista a Giovanni Cimmino #giovannicimmino #silvanamangano #dinodelaurentiis #colonnesonore #cinemaitaliano - furioso_george : @luigi_lb7 @vincenzoferran8 Certo sì, ma obiettivi diversi eh eppure con Mazzarri e una rosa più scarsa finimmo sec… - furioso_george : @luigi_lb7 @iINSIDER_ Per panzone intendi: Ancelotti, Benitez, De Laurentiis o Gattuso? Mi hai mandato in confusione - luigi_lb7 : RT @napolista: Il Napoli di Gattuso e Giuntoli perde anche col Verona (3-1) Sedicesima sconfitta di questa gestione. Oltre Lozano c’è il n… -