Lotteria scontrini da lunedì | ecco di cosa si tratta

Leggi su kronic

(Di sabato 30 gennaio 2021) Parte da1 febbraio ladegli: andiamo a scoprire disicon numerosi premi in palio per la popolazione.(web source)Sono diverse le iniziative messe in campo dal Governo per spronare la popolazione a investire nel commercio locale. Da questa intenzione nasce ladegli, che partirà da1 febbraio in tutta Italia. L’iniziativa permetterà a tutti di partecipare con la possibilità di vincere ricchi premi, sia per gli avventori che per gli esercenti. Leggi qui —> Covid e radiazioni ultraviolette, relazioni ed effetti benefici in uno studio Leggi qui —> Caos vaccini, GB avverte: “Nostre dosi non si toccano!” Uno dei motivi ...