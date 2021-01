Lotteria degli scontrini: il 1 febbraio parte la fiera del ridicolo (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Prenderà il via lunedì 1 febbraio la Lotteria degli scontrini. L’ultimo ritrovato in termini di lotta all’evasione fiscale. Quasi un muro di gomma contro il quale qualsiasi governo è finito immancabilmente per schiantarsi. Anche se i proventi della lotta al sommerso sono sempre maggiori, l’impressione è che non si faccia mai abbastanza. Da qui nasce l’inventiva. La quale però finisce, in ultima analisi, per concentrarsi sulla proverbiale pagliuzza senza riuscire a vedere la trave. I numeri della lotta all’evasione Iniziamo dai numeri. Dal 2006 in avanti le somme recuperate dal “nero” sono in costante crescita. 4,4 miliardi all’inizio, poi un climax fino agli attuali 20 miliardi (circa) l’Agenzia delle Entrate riesce a mettere insieme dall’attività di contrasto. Quasi cinque volte tanto rispetto a poco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Prenderà il via lunedì 1la. L’ultimo ritrovato in termini di lotta all’evasione fiscale. Quasi un muro di gomma contro il quale qualsiasi governo è finito immancabilmente per schiantarsi. Anche se i proventi della lotta al sommerso sono sempre maggiori, l’impressione è che non si faccia mai abbastanza. Da qui nasce l’inventiva. La quale però finisce, in ultima analisi, per concentrarsi sulla proverbiale pagliuzza senza riuscire a vedere la trave. I numeri della lotta all’evasione Iniziamo dai numeri. Dal 2006 in avanti le somme recuperate dal “nero” sono in costante crescita. 4,4 miliardi all’inizio, poi un climax fino agli attuali 20 miliardi (circa) l’Agenzia delle Entrate riesce a mettere insieme dall’attività di contrasto. Quasi cinque volte tanto rispetto a poco ...

