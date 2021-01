Lotteria degli scontrini, dalla prima estrazione ai premi: le cose da sapere (Di sabato 30 gennaio 2021) Dal primo febbraio gli acquisti di importo pari o superiore ad un euro che verranno pagati con strumenti elettronici in negozi che trasmettono i corrispettivi telematicamente, permetteranno ai ... Leggi su today (Di sabato 30 gennaio 2021) Dal primo febbraio gli acquisti di importo pari o superiore ad un euro che verranno pagati con strumenti elettronici in negozi che trasmettono i corrispettivi telematicamente, permetteranno ai ...

rtl1025 : ?? Dal primo febbraio parte la #lotteria degli #scontrini. L'11 marzo si terrà la prima estrazione mensile che distr… - fattoquotidiano : La lotteria degli scontrini parte, ecco quando - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agen… - IacobellisT : RT @PgGrilli: Come potremmo stare senza il governo che ha portato a meta la lotteria degli scontrini? #mavaf - TommyBrain : RT @PgGrilli: Come potremmo stare senza il governo che ha portato a meta la lotteria degli scontrini? #mavaf -