Lotteria degli scontrini al via lunedì, firmato il provvedimento Dogane-Entrate: ecco come partecipare e quanto si può vincere (Di sabato 30 gennaio 2021) La Lotteria degli scontrini parte come previsto lunedì 1° febbraio. L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate hanno appena pubblicato il provvedimento congiunto che fissa le regole per il funzionamento della riffa di Stato con finalità anti evasione fiscale. Tutti gli acquisti di beni e servizi da almeno un euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Confesercenti dal canto suo fa notare che ancora oggi "un negozio su tre non è in grado di partecipare" perché non ha fatto l'aggiornamento software (che ha un costo). Chi ha un registratore di cassa adeguato ...

