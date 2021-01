Lotteria degli scontrini al via l’1 febbraio, quello che c’è da sapere (Di sabato 30 gennaio 2021) Con un mese di ritardo e non allo stesso modo in tutti i negozi e in tutte le parti d’Italia, ma la lotteria degli scontrini parte. La data è lunedì 1 febbraio e la prima estrazione è fissata per il primo marzo. Ancora una volta, è un provvedimento del piano per la lotta all’evasione fiscale e alla limitazione dell’uso del contante come il cashback. Leggi su vanityfair (Di sabato 30 gennaio 2021) Con un mese di ritardo e non allo stesso modo in tutti i negozi e in tutte le parti d’Italia, ma la lotteria degli scontrini parte. La data è lunedì 1 febbraio e la prima estrazione è fissata per il primo marzo. Ancora una volta, è un provvedimento del piano per la lotta all’evasione fiscale e alla limitazione dell’uso del contante come il cashback.

fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agen… - viaggrego : RT @viaggrego: La #Lotteria degli #Scontrini ai blocchi di partenza: ecco come funziona - IOdonna : Lotteria degli scontrini, partenza dal primo febbraio: a che punto siamo - CashDroid : #BollinoBlu e #LotteriaDegliScontrini cosa vuol dire? - Paolo65497103 : RT @Sarasia06: Stamani alle casse di un supermarket Cartello bene in vista: La lotteria degli scontrini e’ stata sospesa dal governo a dat… -