Lopalco | L' Italia gialla? Un errore ad allentare la presa Sono preoccupato” Galli | Equilibrio precario

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Le misure di un’quasi ‘tutta’, in pieno inverno e con questo livello di circolazione virale, nonsufficienti. Io credo che in questo momento stiamo facendo unadla”. A dirlo, all’Adnkronos Salute, Pier Luigi, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia che commenta il ‘cambio di colore’ previsto da lunedì, che porterà la maggior parte delle Regionine in zona, con solo 5 in arancione.esprime i suoi timori pur rilevando che “il Governo sembra avere tutte le buone intenzioni di mantenere una certa fermezza, aumentando per esempio le soglie per passare da un ‘colore’ all’altro. Noi ...

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco Italia

30 gen 15:49 VIDEO -a Tgcom24: "Errore dire di essere penalizzati perché in zona arancione"... CLICCA E LEGGI >> La nuova mappa dei colori dell'30 gen 15:18 Speranza: ok ad ...'Le misure di un'quasi 'tutta gialla', in pieno inverno e con questo livello di circolazione virale, non sono ... A dirlo, all'Adnkronos Salute, Pier Luigi, epidemiologo e assessore alla ...“Le misure di un’Italia quasi ‘tutta gialla’, in pieno inverno e con questo livello di circolazione virale, non sono sufficienti. Io credo che in questo momento stiamo facendo un errore ad allentare l ...Covid, il bollettino di sabato 30 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono 12.715 (ieri 13.574), i morti 421 (ieri 477), secondo i dati del ministero della Salute. Sono stati i ...