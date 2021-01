Lombardia zona gialla, Galli (Sacco): 'Che il cielo ce la mandi buona' (Di sabato 30 gennaio 2021) Dalla mezzanotte di lunedì 1 febbraio 2021 la Lombardia torna in zona gialla , dopo una settimana in zona rossa e una in arancione. Nelle scorse ore il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ... Leggi su bresciatoday (Di sabato 30 gennaio 2021) Dalla mezzanotte di lunedì 1 febbraio 2021 latorna in, dopo una settimana inrossa e una in arancione. Nelle scorse ore il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ...

FontanaPres : ?????? La Lombardia passa in zona gialla. Bene. - matteosalvinimi : ?? Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto… - FontanaPres : ?? Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente… - mauroarcobaleno : ULTIMORA - Fontana trasmette per errore i dati sul QI dei politici lombardi e la regione diventa zona bianca. #Virus #Lombardia - el_ries : RT @martasospesa: gente triggerata dalla lombardia in zona gialla la mia cazzo di droga -