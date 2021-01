LOMBARDIA ZONA GIALLA DALL'1 FEBBRAIO: FONTANA DELUSO/ E a Milano musei ancora chiusi (Di sabato 30 gennaio 2021) All'orizzonte, come riferisce anche il quotidiano Il Giorno, non vi sarebbe comunque alcuno sconto, con il tanto atteso passaggio in ZONA GIALLA che dovrebbe giungere solo il prossimo 7 FEBBRAIO. 'La ... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 30 gennaio 2021) All'orizzonte, come riferisce anche il quotidiano Il Giorno, non vi sarebbe comunque alcuno sconto, con il tanto atteso passaggio inche dovrebbe giungere solo il prossimo 7. 'La ...

FontanaPres : ?????? La Lombardia passa in zona gialla. Bene. - matteosalvinimi : ?? Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto… - FontanaPres : ?? Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente… - 1solocapitano : RT @LegaSalvini: MA SI PUÒ? PER LA PRIMA VOLTA IL CAMBIO DI ZONA LO FANNO PARTIRE DA LUNEDÍ ANZICHÉ DOMENICA. HA RAGIONE GUIDESI! Questo g… - simo10721 : @ScuolaNoCovid Aggiungo alla lista una classe in quarantena anche nella scuola delle mie bambine..... Intanto la Lombardia va in zona gialla -