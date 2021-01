Lombardia zona gialla dal 1 febbraio, Prefetto Milano: per cautela lezioni in presenza restano al 50% (Di sabato 30 gennaio 2021) La regione Lombardia, per effetto dell'ordinanza del ministro della Salute, passa ad area gialla dal 1 febbraio. Il Prefetto di Milano, con nota del 30 gennaio, raccomanda di mantenere la percentuale della didattica in presenza per le superiori al 50%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) La regione, per effetto dell'ordinanza del ministro della Salute, passa ad areadal 1. Ildi, con nota del 30 gennaio, raccomanda di mantenere la percentuale della didattica inper le superiori al 50%. L'articolo .

FontanaPres : ?????? La Lombardia passa in zona gialla. Bene. - matteosalvinimi : ?? Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto… - FontanaPres : ?? Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente… - rep_milano : lombardia zona gialla scuole superiori milano didattica in presenza - orizzontescuola : Lombardia zona gialla dal 1 febbraio, Prefetto Milano: per cautela lezioni in presenza restano al 50% -