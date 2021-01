Lombardia zona gialla da lunedì 1 febbraio, Fontana: "Penalizzante per le nostre attività" (Di sabato 30 gennaio 2021) Milano, 30 gennaio 2021 - E' ufficiale: da lunedì 1 febbraio la Lombardia passa dalla zona arancione a quella gialla e lo fa con un Rt - sintomi di 0.84 (tutte le regioni sono sotto l'1 tranne il ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 30 gennaio 2021) Milano, 30 gennaio 2021 - E' ufficiale: dalapassa dallaarancione a quellae lo fa con un Rt - sintomi di 0.84 (tutte le regioni sono sotto l'1 tranne il ...

FontanaPres : ?????? La Lombardia passa in zona gialla. Bene. - matteosalvinimi : ?? Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto… - FontanaPres : ?? Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente… - filo_78 : RT @RegLombardia: #LNews #lombardiazonagialla La vicepresidente Letizia Moratti: 'I dati riguardanti la Lombardia erano chiari e ben defin… - trabs62 : Come sarebbe a dire che lunedì diventiamo zona gialla? ???????????????? #Lombardia -