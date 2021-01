Lo «squalo» Alba Parietti «sbrana» Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip (Video) (Di sabato 30 gennaio 2021) Gli autori del Grande Fratello Vip richiamano Alba Parietti e, a voler fare della cieca ironia televisiva, sotto la maschera… c’è uno «squalo»! Non ci credete? Beh, questo quanto successo nella puntata di ieri sera, venerdì 29 gennaio 2021, quando la Parietti, “contro” il debutto su Rai 1 de “Il cantante mascherato”, è tornata in passerella, stavolta con l’obiettivo, si fa per dire, di «sbranare» Maria Teresa Ruta. Alba Parietti e Maria Teresa Ruta a confronto al Grande Fratello Vip Dopo che, al Grande Fratello Vip, l’ex conduttrice di Ok, il prezzo è giusto ha ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 30 gennaio 2021) Gli autori delVip richiamanoe, a voler fare della cieca ironia televisiva, sotto la maschera… c’è uno «»! Non ci credete? Beh, questo quanto successo nella puntata di ieri sera, venerdì 29 gennaio 2021, quando la, “contro” il debutto su Rai 1 de “Il cantante mascherato”, è tornata in passerella, stavolta con l’obiettivo, si fa per dire, di «re»a confronto alVip Dopo che, alVip, l’ex conduttrice di Ok, il prezzo è giusto ha ...

