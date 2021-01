Lo sciopero degli studenti della Columbia: «Chiediamo uno sconto del 10% sulle tasse universitarie» (Di sabato 30 gennaio 2021) Gli studenti della Columbia University, college dell’Ivy League, in sciopero: hanno deciso di non procedere al pagamento della tassa universitaria per il semestre primaverile fino a quando l’ateneo non ridurrà i loro costi del 10%. Oltre 1.100 studenti hanno già aderito all’iniziativa contro la Columbia che, a differenza di altre università americane, tiene la grande maggioranza dei suoi corsi online consentendo solo a un ristretto numero di studenti di entrare in classe. Le lezioni online, secondo gli studenti, non valgono una retta fino a 80.000 dollari l’anno, quanto costa la Columbia. Uno sconto del 10% – è la loro idea – è in linea con quello concesso da altre università. LEGGI ANCHE –> ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 30 gennaio 2021) GliUniversity, college dell’Ivy League, in: hanno deciso di non procedere al pagamentotassa universitaria per il semestre primaverile fino a quando l’ateneo non ridurrà i loro costi del 10%. Oltre 1.100hanno già aderito all’iniziativa contro lache, a differenza di altre università americane, tiene la grande maggioranza dei suoi corsi online consentendo solo a un ristretto numero didi entrare in classe. Le lezioni online, secondo gli, non valgono una retta fino a 80.000 dollari l’anno, quanto costa la. Unodel 10% – è la loro idea – è in linea con quello concesso da altre università. LEGGI ANCHE –> ...

FilcamsER : RT @CGILModena: #1febbraio #sciopero per quatto ore degli addetti alle biglietterie modenesi di Seta, l’azienda che gestisce il trasporto p… - _COSMOPOLIS_ : Taranto: mobilitazione nazionale degli studenti per lo sciopero generale #scuola #attualità #cosmopolis_media… - ScientificGenre : RT @fgc_nazionale: #Sciopero generale intercategoriale #29gennaio lanciato da SI Cobas e SLAI Cobas, nel quadro dell'Assemblea dei Lavorato… - Mariroska : RT @gordongekko71: In Arabia Saudita nel 2017, 49 immigrati hanno improvvisato uno sciopero per il mancato versamento degli stipendi e in r… - MelvinRichon : RT @fgc_nazionale: Manifestazioni degli #studenti in decine di città contro #DAD a supporto dello #Sciopero generale intercategoriale #29ge… -